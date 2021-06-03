Русский
$ 27,34
33,33
  1. Новини України

Україна посилила кордон з Білоруссю: що там зараз відбувається (відео)

3 червня, 17:21

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Українські прикордонники використовують безпілотники, а на посилення відправлені підрозділи швидкого реагування Дозор

/ Фото: ГПСУ

Через останні події у Білорусі Україна посилює охорону кордону з цією країною. На сьогодні ситуація на українсько-білоруському кордоні стабільна.

Реклама

Про це повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, передає пресслужба відомства.

Голова ДПСУ особисто оглянув з вертольоту кордон в районі Житомирської області.

"Нам необхідно продовжувати нарощувати систему охорони державного кордону з Білоруссю. Це стосується всієї ділянки, в тому числі і меж зони відчуження. І хоч на сьогодні, обстановка на кордоні з Білоруссю стабільна, а охорона кордону здійснюється посилено, ми й далі посилюємо наші технічні та інженерні можливості. Ми маємо забезпечити національну безпеку України від усіх можливих загроз", – зазначив Дейнеко.

В тренді
Циклон "топтатиметься" на одному місці: де дощитиме найближчими днями
Реклама

Прикордонники показали, як використовують для моніторингу ситуації на кордоні безпілотники. Вони особливу увагу приділили посиленню ділянок кордону з Білоруссю підрозділами швидкого реагування, у тому числі 10-го Окремого загону оперативного реагування "Дозор".

Як ми вже писали, днями невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив перекиданням військових РФ до своєї країни, а також заговорив про постачання сучасного російського озброєння.

У той же час президент Володимир Зеленський пояснив, чим небезпечний для України союз Росії і Білорусі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Опіки, переломи і внутрішня кровотеча: боєць
Опіки, переломи і внутрішня кровотеча: боєць "Азова" розбився на мотоцикліУкраїна
Погода вже накоїла лиха в Україні: які області циклон накриє у четвер
Погода вже накоїла лиха в Україні: які області циклон накриє у четверУкраїна
Подвійні надбавки до пенсій, електронні трудові книжки і повернення податків для ФОП – що змінилось з 1 червня
Подвійні надбавки до пенсій, електронні трудові книжки і повернення податків для ФОП – що змінилось з 1 червняЕкономіка
Атракціон небаченої щедрості: SkyUp і МАУ оголосили вигідні акції на квитки
Атракціон небаченої щедрості: SkyUp і МАУ оголосили вигідні акції на квиткиЕкономіка
Зеленський скликає нове засідання РНБО: в Офісі президента назвали дату
Зеленський скликає нове засідання РНБО: в Офісі президента назвали датуВлада
Долар падає п'ятий день, а євро трохи підріс: курс валют НБУ
Долар падає п'ятий день, а євро трохи підріс: курс валют НБУФінанси

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти