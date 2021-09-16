На границе с Венгрией отремонтировали мост через Тису

Обновили дорожное покрытие и теперь на пункте пропуска будет свободное движение. Коллаж "Сегодня"
На Закарпатье завершился ремонт покрытия полосы движения для большегрузного транспорта на мосту через Тису в пределах пункта пропуска "Тиса" (Чоп – Захонь) на границе с Венгрией, который является частью международной трассы М-06. Об этом сообщает в Facebook первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий.
Проект реализован по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
Работы длились почти два месяца, их общая стоимость составила около 10 млн гривен.
"Да, движение в пункте пропуска было осложнено, однако благодаря слаженному сотрудничеству пограничных служб двух стран, неудобства удалось минимизировать. Таким образом, пункт пропуска сможет теперь заработать полноценно, а качественное покрытие на полосе для движения грузовых автомобилей поспособствует сохранению прочности моста в целом", – отметил Билецкий.
Отметим, ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что при реализации программы "Большая стройка" особое внимание уделяется инфраструктуре приграничных областей.
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