На кордоні з Угорщиною відремонтували міст через Тису

Оновили дорожнє покриття і тепер на пункті пропуску буде вільний рух. Колаж "Сьогодні"

На Закарпатті завершився ремонт покриття смуги руху для великовагового транспорту на мості через Тису в межах пункту пропуску "Тиса" (Чоп — Захонь) на кордоні з Угорщиною, що є частиною міжнародної траси М-06. Про це повідомляє в Facebook перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

Проєкт реалізований за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Роботи тривали майже два місяці, їхня загальна вартість становить близько 10 млн гривень.

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Роботи велися навіть уночі. Фото: facebook.com/MyroslavBiletskyi

"Так, рух у пункті пропуску був ускладнений, однак завдяки злагодженій співпраці прикордонних служб двох країн, незручності вдалося мінімізувати. Тож пункт пропуску зможе тепер запрацювати повноцінно, а якісне покриття на смузі для руху вантажних автомобілів сприятиме збереженню міцності мосту загалом", – зазначив Білецький.

Під'їзд до пункту пропуску оновили. Фото: facebook.com/MyroslavBiletskyi

Зазначимо, раніше президент Володимир Зеленський підкреслив, що під час реалізації програми "Велике будівництво" особлива увага приділяється інфраструктурі прикордонних областей.

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