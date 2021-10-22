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На каких вокзалах страны можно вакцинироваться: список

Инна Собора
22 октября, 11:58
Список центров вакцинации будет увеличиваться, в данный момент сделать прививку можно в 10 городах

На вокзалах страны массово проводят вакцинацию. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 21 октября ужесточили правила перевозок, для посадки в поезда теперь необходим экспресс-тест об отсутствии коронавируса или сертификат о вакцинации. Пункты прививки продолжают разворачивать на вокзалах по всей стране.

Об этом сообщает пресс служба "Укрзализныци".

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Сегодня центры вакцинации заработали еще на трех вокзалах. А с 23 октября откроют еще и в Киеве.

Где можно вакцинироваться на вокзалах

Центры прививки работают в городах:

  • Киев (2 пункта);
  • Львов;
  • Харьков;
  • Одесса;
  • Днепр;
  • Нежин;
  • Коростень;
  • Ровно;
  • Хмельницкий;
  • Ужгород,
  • Ивано-Франковск (с 23 октября)

Вакцинацию там проводят бесплатно.

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Новые правила перевозок

С 21 октября, кроме билета и документа, удостоверяющего личность, для проезда поездами дальнего следования пассажиры должны иметь:

  • сертификат о вакцинации (бумажный или в приложении "Дія"),
  • документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

Кого не пустили в поезда

Вчера в поездок не пустили 36 пассажиров. У половины из них подтвердили коронавирус перед посадкой в поезд с помощью экспресс-тестов.

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Еще 18 пассажиров не допустили к поездкам, так как у них не было ни документа о прививках, ни отрицательного результата тестирования.

В УЗ уточнили, на какие рейсы не допустили людей:

  • № 18 Ужгород – Харьков – не пустили 5 пассажиров
  • № 81 Ужгород – Харьков – 1 пассажир;
  • № 252 Николаев – Харьков – 3 пассажира;
  • № 150 Ворохта – Полтава – 2 пассажира;
  • № 45 Лисичанск – Ужгород – 1 пассажир;
  • № 724 Киев – Харьков – 6 пассажиров.

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