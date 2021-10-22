На каких вокзалах страны можно вакцинироваться: список

На вокзалах страны массово проводят вакцинацию. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине с 21 октября ужесточили правила перевозок, для посадки в поезда теперь необходим экспресс-тест об отсутствии коронавируса или сертификат о вакцинации. Пункты прививки продолжают разворачивать на вокзалах по всей стране.
Об этом сообщает пресс служба "Укрзализныци".
Сегодня центры вакцинации заработали еще на трех вокзалах. А с 23 октября откроют еще и в Киеве.
Где можно вакцинироваться на вокзалах
Центры прививки работают в городах:
- Киев (2 пункта);
- Львов;
- Харьков;
- Одесса;
- Днепр;
- Нежин;
- Коростень;
- Ровно;
- Хмельницкий;
- Ужгород,
- Ивано-Франковск (с 23 октября)
Вакцинацию там проводят бесплатно.
Новые правила перевозок
С 21 октября, кроме билета и документа, удостоверяющего личность, для проезда поездами дальнего следования пассажиры должны иметь:
- сертификат о вакцинации (бумажный или в приложении "Дія"),
- документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки в поезд.
Кого не пустили в поезда
Вчера в поездок не пустили 36 пассажиров. У половины из них подтвердили коронавирус перед посадкой в поезд с помощью экспресс-тестов.
Еще 18 пассажиров не допустили к поездкам, так как у них не было ни документа о прививках, ни отрицательного результата тестирования.
В УЗ уточнили, на какие рейсы не допустили людей:
- № 18 Ужгород – Харьков – не пустили 5 пассажиров
- № 81 Ужгород – Харьков – 1 пассажир;
- № 252 Николаев – Харьков – 3 пассажира;
- № 150 Ворохта – Полтава – 2 пассажира;
- № 45 Лисичанск – Ужгород – 1 пассажир;
- № 724 Киев – Харьков – 6 пассажиров.
Ранее мы писали:
- В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале из-за новых правил перевозок в поезд пропускают только с документами, подтверждающими COVID-безопасность. Одна невакцинированная девушка со слезами на глазах просила проводника пропустить ее в вагон.
- "Укрзализныця" открыла на вокзалах пункты, где можно сдать экспресс-тесты.