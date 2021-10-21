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Первые результаты: сколько COVID-больных нашли на вокзалах перед посадкой в поезда

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
21 октября, 18:41
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На вокзалах начали делать экспресс-тесты на наличие коронавируса, которые обнаружили первых больных
В поезда уже не пустили первых людей из-за заболеваемости коронавирусом.
В поезда уже не пустили первых людей из-за заболеваемости коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине ужесточили правила перевозок пассажиров с 21 октября. Проверки на железнодорожных вокзалах дали первые результаты – в 18 пассажиров обнаружили COVID-19 перед посадкой в поезд.

Об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин в Facebook .

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Коронавирус в этих пассажиров обнаружили в первой половине дня на крупнейших вокзалах страны благодаря экспресс-тестированию.

"После их поездок инфицированных могло стать в десятки раз больше, в зависимости от того, в каком именно поезде должны были следовать пассажиры и как долго продолжалась бы их путешествие", – написал Кузин.

Он также напомнил, что даже люди с бессимптомным течением болезни могут инфицировать других.

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Кого еще не пустили в поезда

Также 18 пассажиров не допустили к поездкам, так как у них не было ни документа о прививках, ни отрицательного результата тестирования.

В УЗ уточнили, на какие рейсы не допустили людей:

  • № 18 Ужгород – Харьков – не пустили 5 пассажиров
  • № 81 Ужгород – Харьков – 1 пассажир;
  • № 252 Николаев – Харьков – 3 пассажира;
  • № 150 Ворохта – Полтава – 2 пассажира;
  • № 45 Лисичанск – Ужгород – 1 пассажир;
  • № 724 Киев – Харьков – 6 пассажиров.

Как сделать быстрый тест

Стоимость тестирования для пассажиров, имеющих билет на поезд, составляет 350 грн. Пункты экспресс-тестирование на COVID-19 развернули на 10 вокзалах в городах:

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  • Киев;
  • Львов;
  • Харьков;
  • Одесса;
  • Днепр;
  • Запорожье;
  • Мукачево;
  • Кривой Рог
  • Винница;
  • Полтава (станция Полтава-Киевская).

Кроме того, на вокзалах начали делать вакцинацию от коронавируса. Она бесплатная.

Новые правила перевозок

С 21 октября, кроме билета и документа, удостоверяющего личность, для проезда поездами дальнего следования у пассажиров должны быть:

  • сертификат о вакцинации (бумажный или в приложении "Дия"),
  • документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

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