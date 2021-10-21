Первые результаты: сколько COVID-больных нашли на вокзалах перед посадкой в поезда

В Украине ужесточили правила перевозок пассажиров с 21 октября. Проверки на железнодорожных вокзалах дали первые результаты – в 18 пассажиров обнаружили COVID-19 перед посадкой в поезд.
Об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин в Facebook .
Коронавирус в этих пассажиров обнаружили в первой половине дня на крупнейших вокзалах страны благодаря экспресс-тестированию.
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"После их поездок инфицированных могло стать в десятки раз больше, в зависимости от того, в каком именно поезде должны были следовать пассажиры и как долго продолжалась бы их путешествие", – написал Кузин.
Он также напомнил, что даже люди с бессимптомным течением болезни могут инфицировать других.
Кого еще не пустили в поезда
Также 18 пассажиров не допустили к поездкам, так как у них не было ни документа о прививках, ни отрицательного результата тестирования.
В УЗ уточнили, на какие рейсы не допустили людей:
- № 18 Ужгород – Харьков – не пустили 5 пассажиров
- № 81 Ужгород – Харьков – 1 пассажир;
- № 252 Николаев – Харьков – 3 пассажира;
- № 150 Ворохта – Полтава – 2 пассажира;
- № 45 Лисичанск – Ужгород – 1 пассажир;
- № 724 Киев – Харьков – 6 пассажиров.
Как сделать быстрый тест
Стоимость тестирования для пассажиров, имеющих билет на поезд, составляет 350 грн. Пункты экспресс-тестирование на COVID-19 развернули на 10 вокзалах в городах:
- Киев;
- Львов;
- Харьков;
- Одесса;
- Днепр;
- Запорожье;
- Мукачево;
- Кривой Рог
- Винница;
- Полтава (станция Полтава-Киевская).
Кроме того, на вокзалах начали делать вакцинацию от коронавируса. Она бесплатная.
Новые правила перевозок
С 21 октября, кроме билета и документа, удостоверяющего личность, для проезда поездами дальнего следования у пассажиров должны быть:
- сертификат о вакцинации (бумажный или в приложении "Дия"),
- документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки в поезд.
Ранее мы писали:
- В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале из-за новых правил перевозок в поезд пропускают только с документами, подтверждающими COVID-безопасность. одна невакцинированная девушка со слезами на глазах просила проводника пропустить ее в вагон.
- В соцсетях уже начали активно обсуждать, что новые правила перевозок пассажиров продержатся до весны. Сайт "Сегодня" проверил слухи.