Первые результаты: сколько COVID-больных нашли на вокзалах перед посадкой в поезда

На вокзалах начали делать экспресс-тесты на наличие коронавируса, которые обнаружили первых больных

В поезда уже не пустили первых людей из-за заболеваемости коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине ужесточили правила перевозок пассажиров с 21 октября. Проверки на железнодорожных вокзалах дали первые результаты – в 18 пассажиров обнаружили COVID-19 перед посадкой в поезд.

Об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин в Facebook .

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Коронавирус в этих пассажиров обнаружили в первой половине дня на крупнейших вокзалах страны благодаря экспресс-тестированию.

"После их поездок инфицированных могло стать в десятки раз больше, в зависимости от того, в каком именно поезде должны были следовать пассажиры и как долго продолжалась бы их путешествие", – написал Кузин.

Он также напомнил, что даже люди с бессимптомным течением болезни могут инфицировать других.

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Кого еще не пустили в поезда

Также 18 пассажиров не допустили к поездкам, так как у них не было ни документа о прививках, ни отрицательного результата тестирования.

В УЗ уточнили, на какие рейсы не допустили людей:

№ 18 Ужгород – Харьков – не пустили 5 пассажиров

№ 81 Ужгород – Харьков – 1 пассажир;

№ 252 Николаев – Харьков – 3 пассажира;

№ 150 Ворохта – Полтава – 2 пассажира;

№ 45 Лисичанск – Ужгород – 1 пассажир;

№ 724 Киев – Харьков – 6 пассажиров.

Как сделать быстрый тест

Стоимость тестирования для пассажиров, имеющих билет на поезд, составляет 350 грн. Пункты экспресс-тестирование на COVID-19 развернули на 10 вокзалах в городах:

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Киев;

Львов;

Харьков;

Одесса;

Днепр;

Запорожье;

Мукачево;

Кривой Рог

Винница;

Полтава (станция Полтава-Киевская).

Кроме того, на вокзалах начали делать вакцинацию от коронавируса. Она бесплатная.

Новые правила перевозок

С 21 октября, кроме билета и документа, удостоверяющего личность, для проезда поездами дальнего следования у пассажиров должны быть:

сертификат о вакцинации (бумажный или в приложении "Дия"),

документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки в поезд.

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