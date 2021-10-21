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Поездки по COVID-сертификатах будут до апреля? Мы проверили слухи

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
21 октября, 16:26
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В МВД нам рассказали, насколько вероятно то, что до весны украинцы будут ездить в транспорте только по сертификатам о вакцинации
В Украине ужесточили правила перевозок между областями.
В Украине ужесточили правила перевозок между областями. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 21 октября в Украине ужесточили правила перевозок – чтобы ездить между регионами, необходимо будет предъявлять ковид-сертификаты. В соцсетях уже начали активно обсуждать, что новые правила перевозок пассажиров продержатся до весны.

Сайт "Сегодня" проверил, насколько правдивы эти слухи.

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Что пишут соцсети

В Telegram-канале "Легитимный" сообщили, что жесткий режим по кейсу коронавируса продлиться до весны 2022 года.

Ограничения по обязательному предъявлению сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или справки о выздоровлении, чтобы воспользоваться поездками между регионами, должны снять якобы в марте-апреле.

Что нам удалось узнать

Источники в МВД прокомментировали слухи о возможном продлении жестких карантинных мер до марта-апреля.

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"Сейчас, когда они только введены, говорить об их продолжительности сложно. Не можем этого ни подтвердить, ни опровергнуть. Но не исключено, что профильные комиссии в регионах смогут корректировать карантинные ограничения, если будет позволять ситуация", – сообщили нам в МВД, сотрудники которого контролируют карантинные ограничения.

Правила перевозок с 21 октября

В Украине начали действовать новые правила перевозок. Они касаются железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта между областями.

Теперь водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из следующих документов:

  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
  • международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,
  • отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

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