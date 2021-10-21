Поездки по COVID-сертификатах будут до апреля? Мы проверили слухи

С 21 октября в Украине ужесточили правила перевозок – чтобы ездить между регионами, необходимо будет предъявлять ковид-сертификаты. В соцсетях уже начали активно обсуждать, что новые правила перевозок пассажиров продержатся до весны.
Сайт "Сегодня" проверил, насколько правдивы эти слухи.
Что пишут соцсети
В Telegram-канале "Легитимный" сообщили, что жесткий режим по кейсу коронавируса продлиться до весны 2022 года.
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Ограничения по обязательному предъявлению сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или справки о выздоровлении, чтобы воспользоваться поездками между регионами, должны снять якобы в марте-апреле.
Что нам удалось узнать
Источники в МВД прокомментировали слухи о возможном продлении жестких карантинных мер до марта-апреля.
"Сейчас, когда они только введены, говорить об их продолжительности сложно. Не можем этого ни подтвердить, ни опровергнуть. Но не исключено, что профильные комиссии в регионах смогут корректировать карантинные ограничения, если будет позволять ситуация", – сообщили нам в МВД, сотрудники которого контролируют карантинные ограничения.
Правила перевозок с 21 октября
В Украине начали действовать новые правила перевозок. Они касаются железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта между областями.
Теперь водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из следующих документов:
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
- международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,
- отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
- отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.
Ранее мы писали:
- С 21 октября действуют новые правила перевозок. С самого утра в Киеве начались первые проблемы – на вокзале и автостанциях пропустили не всех пассажиров.
- Жители Харьковской области ездят в маршрутках на корточках. Все из-за того, что в период карантина запрещена перевозка стоячих пассажиров.