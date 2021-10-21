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Жители Харьковской области на корточках прятались от патрульных в маршрутке (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
21 октября, 14:59
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Таким образом пытаются избежать штрафов, так как перевозка стоячих пассажиров запрещена
В Харьковской области в маршрутках ездят на корточках.
В Харьковской области в маршрутках ездят на корточках. / Фото: Коллаж: Сегодня

Жители Харьковской области ездят в маршрутках на корточках. Все из-за того, что в период карантина запрещена перевозка стоячих пассажиров.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "ТРУХА Харьков".

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Снимок, который подтверждает перевозку пассажиров на корточках, выставили с подписью "Фото дня!".

"Пока межгородские автобусы ездят по ковид-паспортам и ПЦР, в Харьковской области приходится ездить на корточках, чтобы не похищать потом полицейских", – говорится в подписи к фотографии.

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В Харьковской области пассажиры едут в маршрутках на корточках. Фото: ТРУХА Харьков

Водитель автобуса "взял в плен" полицейских

На днях в Харьковской области полиция вошла в рейсовый автобус, чтобы высадить стоячих пассажиров. Водитель психанул закрыл двери и поехал вместе с одним из полицейских.

В ходе поездки пассажиры заступались за водителя и ругали полицейского. Водитель в свою очередь заявил, что "у него карантина нет" и что у него жестко расписано время рейса.

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Полицейские догнали автобус с коллегой уже на конечной остановке. В отношении водителя правоохранители составили протокол по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Правила перевозок с 21 октября

В Украине будут действовать новые правила перевозок. Они коснутся железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта между областями. Все межобластные перевозки разрешены при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.

Теперь водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из следующих документов:

  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
  • международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,
  • отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

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