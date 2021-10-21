Поїздки по COVID-сертифікатах будуть до квітня? Ми перевірили чутки

У МВС розповіли, наскільки ймовірним є те, що до весни українці їздитимуть в транспорті тільки по сертифікатам про вакцинацію

В Україні посилили правила перевезень між областями. / Фото: Колаж: Сьогодні

З 21 жовтня в Україні посилили правила перевезень – щоб їздити між регіонами, необхідно буде пред'являти ковід-сертифікати. У соцмережах вже почали активно обговорювати, що нові правила перевезень пасажирів протримаються до весни.

Сайт "Сьогодні" перевірив, наскільки правдиві ці чутки.

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Що пишуть соцмережі

У Telegram-каналі "Легітимний" повідомили, що жорсткий режим по кейсу коронавіруса триватиме до весни 2022 року.

Обмеження по обов'язковому пред'явленню сертифікату, ПЛР-тесту або довідки про одужання, щоб скористатися поїздками між регіонами, повинні зняти нібито в березні-квітні.

Що нам вдалося дізнатися

Джерела в МВС прокоментували чутки про можливе продовження жорстких карантинних заходів до березня-квітня.

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"Зараз, коли вони тільки введені, говорити про їх тривалості складно. Чи не можемо цього ні підтвердити, ні спростувати. Але не виключено, що профільні комісії в регіонах зможуть корегувати карантинні обмеження , якщо дозволятиме ситуація", – повідомили нам в МВС, співробітники якого контролюють карантинні обмеження.

Правила перевезень з 21 жовтня

В Україні почали діяти нові правила перевезень. Вони стосуються залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями.

Тепер водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з наступних документів :

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для жовтих областей підійде і одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозной вакциною або двома дозами дводозной,

негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіда, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавируса, який діє 72 години.

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