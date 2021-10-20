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СЬОГОДНІ Новини України

Нові правила перевезень в Україні з 21 жовтня: кого вони не торкнуться

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
20 жовтня, 13:53
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Їздити можна буде тільки при наявності COVID- сертифіката або негативного ПЛР-тесту
Нові правила перевезень у транспорті України. Фото: колаж "Сьогодні"
Нові правила перевезень у транспорті України. Фото: колаж "Сьогодні"

З 21 жовтня в Україні діятимуть нові правила перевезень. Це торкнеться тільки залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні в середу, 20 жовтня.

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Кого нові правила перевезень не торкнуться?

Як розповів Шмигаль, усі міжобласні перевезення дозволені при наявності COVID- сертифіката або негативного ПЛР-тесту.

"Ми говоримо про залізничний, авіаційний і автобусний транспорт", – зазначив прем'єр-міністр.

Нові правила не торкнуться:

  • громадського транспорту в містах
  • перевезень всередині однієї області

Обмеження в транспорті України. Фото: колаж "Сьогодні"
Обмеження в транспорті України. Фото: колаж "Сьогодні"

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Які правила введуть в Україні?

З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:

  • документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде і одна доза;
  • міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної;
  • негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
  • негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, чинний 72 години.

Ситуація з коронавірусом в Україні

В Україні за останню добу виявили 18 912 нових випадків інфікування коронавірусом.

Всього інфекцію підтвердили у 2 679 185 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 495 жителів України (всього – 61 843). Вилікувати вдалося 2 344 799 інфікованих (7605 – за останню добу).

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1606), Дніпропетровській (1253), Харківській (1242), Запорізькій (1225) і Донецькій (1040) областях.

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