Нові правила перевезень в Україні з 21 жовтня: кого вони не торкнуться

З 21 жовтня в Україні діятимуть нові правила перевезень. Це торкнеться тільки залізничного, авіаційного та автобусного транспорту між областями.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні в середу, 20 жовтня.
Кого нові правила перевезень не торкнуться?
Як розповів Шмигаль, усі міжобласні перевезення дозволені при наявності COVID- сертифіката або негативного ПЛР-тесту.
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"Ми говоримо про залізничний, авіаційний і автобусний транспорт", – зазначив прем'єр-міністр.
Нові правила не торкнуться:
- громадського транспорту в містах
- перевезень всередині однієї області
Які правила введуть в Україні?
З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з таких документів:
- документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде і одна доза;
- міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної;
- негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність яких підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";
- негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, чинний 72 години.
Ситуація з коронавірусом в Україні
В Україні за останню добу виявили 18 912 нових випадків інфікування коронавірусом.
Всього інфекцію підтвердили у 2 679 185 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 495 жителів України (всього – 61 843). Вилікувати вдалося 2 344 799 інфікованих (7605 – за останню добу).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1606), Дніпропетровській (1253), Харківській (1242), Запорізькій (1225) і Донецькій (1040) областях.
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