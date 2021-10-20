Чи чекає Україну повний локдаун? У Кабміні відповіли

В Україні зараз найскладніша ситуація за весь час пандемії коронавірусу

В Україні не буде тотального локдауна у всіх регіонах. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні не будуть вводити повний локдаун по всій країні. Економіку зупиняти не будуть.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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За його словами, бізнес і громадські заклади можуть працювати навіть у "червоній" зоні, якщо всі відвідувачі та працівники повністю вакциновані.

"Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку. Але як сказав цього тижня Президент: єдиною альтернативою локдауну є масова вакцинація", – наголосив прем'єр.

Найскладніша ситуація за весь час пандемії

За словами Шмигаля, Україна зіштовхнулася зараз з найбільшими викликами за весь час пандемії.

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"Маємо надвисоку кількість важких випадків і госпіталізацій. П’ять областей перейшли в "червону" зону епідемічної небезпеки. Ще декілька регіонів можуть потрапити в цю зону найближчими днями", – додав прем'єр-міністр.

Ситуація з коронавірусом в Україні

В Україні за останню добу виявили 18 912 нових випадків інфікування коронавірусом.

Всього інфекцію підтвердили у 2 679 185 осіб. За минулу добу від COVID-19 померло 495 жителів України (всього – 61 843). Вилікувати вдалося 2 344 799 інфікованих (7605 – за останню добу).

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