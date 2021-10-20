Ждет Украину полный локдаун? В Кабмине ответили

В Украине в данный момент сложная ситуация за все время пандемии коронавируса

В Украине не будет тотального локдауна во всех регионах. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине не будут вводить полный локдаун по всей стране. Экономику останавливать не будут.

Об этом сказал премьер премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

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По его словам, бизнес и общественные заведения могут работать даже в "красной" зоне, если все посетители и работники полностью вакцинированы.

"Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но как сказал на этой неделе Президент: единственная альтернатива локдауну – массовая вакцинация" , – подчеркнул премьер.

Самая сложная ситуация за все время пандемии

По словам Шмыгаля, Украина столкнулась в данный момент с крупнейшими вызовами за все время пандемии.

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"Есть сверхвысокое количество тяжелых случаев и госпитализаций. Пять областей перешли в красную зону эпидемической опасности. Еще несколько регионов могут попасть в эту зону в ближайшие дни", – добавил премьер-министр.

Ситуация с коронавирусом в Украине

В Украине за последние сутки обнаружили 18 912 новых случаев инфицирования коронавируса.

Всего инфекцию подтвердили в 2679185 человек. За минувшие сутки от COVID-19 умерло 495 жителей Украины (всего – 61 843). Вылечить удалось 2344799 инфицированных (7605 – за последние сутки).

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