На Кировоградщине обезвредили контрразведчика, предавшего Украину

Предатель Украины служил в наших органах, но обслуживал Россию / Коллаж "Сегодня"

По всей Украине граждане страны на ряду с правоохранительными органами отлавливают российских диверсантов, которыми иногда оказываются наши соотечественники. На этот раз попался майор военной контрразведки.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

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Что известно

"В Кировоградской области задержан майор военной контрразведки. Работал на враге. В Кировоградскую область перевелся из Херсона около полугода назад. Собирал информацию и передавал России", – написал Цаплиенко.

Официальных подтверждений этой информации нет.

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