На объектах оборонно-промышленного комплекса РФ работали украинцы. СБУ разоблачила схему

К работам на объектах оборонно-промышленного комплекса России привлекались трудовые мигранты из Украины – они работали в рамках заказов Министерства обороны и пограничных сил ФСБ РФ.

Об этом говорится на сайте СБУ.

"Такое трудоустройство противоречит требованиям ст.9 и 12 закона Украины О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования" и решению СНБО Украины от 27.08.2014 О мерах по совершенствованию государственной военно-технической политики", – сообщили в СБУ.

Так, бывший работник одного из конструкторских бюро, которое сейчас входит в госконцерн Укроборонпром, участвовал в строительстве противодиверсионного катера для ПС ФСБ и понтона для нужд ВМФ.

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Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.

Недавно Служба безопасности Украины раскрыла коррупционную схему поставок несертифицированной продукции для "Укрзализныци": предприятие потратило более 200 млн грн на материалы для ремонта интерьера вагонов, но оказалось, что приобретенная продукция не соответствует требованиям безопасности пассажирских перевозок.

Также в Киеве СБУ разоблачила масштабный механизм вымогательства денег с граждан за незаконное оформление онлайн-кредитов. От деятельности псевдоколлекторов пострадало более 60 тыс. человек.