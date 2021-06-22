СБУ разоблачила коррупционную схему в "Укрзализныце" на 200 миллионов

Еще в 2016 году представители компании и нескольких аффилированных коммерческих структур провернули сделку, которая обернулась уголовным делом

Служба безопасности Украины раскрыла коррупционную схему поставок несертифицированной продукции для "Укрзализныци": предприятие потратило более 200 млн грн на материалы для ремонта интерьера вагонов, но оказалось, что приобретенная продукция не соответствует требованиям безопасности пассажирских перевозок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В ходе расследования удалось выяснить, что сделку в 2016 году организовали представители госкомпании и нескольких аффилированных коммерческих структур.

По условиям договора, победители тендера должны были поставлять железнодорожникам материалы для проведения ремонта пассажирских мест в вагонах подвижного состава. Однако вместо продукции установленного стандарта коммерсанты отгружали госпредприятию некачественные товары, в том числе сделанные из легковоспламеняющихся материалов.

Закупленные материалы не отвечали стандартам. Фото: СБУ

Чтобы не допустить чрезвычайных происшествий на железнодорожном транспорте, правоохранители провели обыски по местам работы и проживания участников схемы. Во время следственных действий обнаружено техническую и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Сейчас решается вопрос о сообщение организаторам сделки о подозрениях и избрание мер пресечения.

Обыски у фигурантов сделки

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Как сообщали новости "Сегодня", 10 июня НАБУ провело обыски в больницах "Укрзализныци" в пяти городах. По мнению следствия, чиновники могли украсть миллионы гривен на договорах о ПЦР-тестировании.

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