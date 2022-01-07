На Прикарпатье авто вылетело в кювет и протаранило крышу жилого дома (фото)

Доставать женщину из авто пришлось спасателям. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ивано-Франковской области женщина не справилась с управлением и вылетела в кювет. Однако в результате она влетела в жилой дом, расположенный под горой.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Подробности ЧП ⠀

7 января в 12:40 спасатели получили известие о ДТП в селе Соколовка Косовского района. Установлено, что легковой автомобиль съехал с проезжей части дороги и столкнулся с жилым домом.

Спасатели вытащили женщину из авто. Также было произведено отключение газобаллонного оборудования и клемм аккамулятора. После чего спасатели с помощью спецавтомобиля и буксировочного троса вытащили машину на проезжую часть дороги.

Что с женщиной

Водителя вытаскивали из автомобиля спасатели. После этого ее передали медикам. О ее состоянии не сообщается.

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Место ДТП. Фото: ГСЧС

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