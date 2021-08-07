На Прикарпатье украинский истребитель перехватил самолет из Румынии (фото и видео)

Самолет-нарушитель вели и пограничники, и силы ПВО и заставили его сесть, но его пассажиры снова бросились в бега

Военные не оставили шансов кукурузнику. Фото: Facebook Дмитрия Муравского / Фото: Facebook

Сегодня в Ивано-Франковской области военный украинский истребитель поднялся на перехват самолета Ан-2 ("кукурузник"), а также были задержаны четыре контрабандиста, который пытался скрыться на автомобиле после посадки. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники рассказали, что этот самолет отслеживался оперативными группами, поэтому когда "крылатый" нарушитель отправился к границе, информация была передана пограничным нарядам, которые и обнаружили его на госгранице.

"Кукурузник"-нарушитель. Фото: ГПСУ

После этого о нарушителе сразу сообщили силам противовоздушной обороны. Чтобы заставить нарушителей посадить самолет, на перехват подняли военный истребитель. В результате "кукурузник" сел на аэродроме в Косовском районе, после чего четверо контрабандистов пытались скрыться на автомобиле. Но не удалось – их задержали пограничники.

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Кабина Ан-2, а пилоты скрылись. Фото: ГПСУ

Контрабандистов поймали на незаконном перемещении сигарет в Румынию, а также им вменяют Нарушение правил международных полетов.

В самолеты уже было пусто. Фото: ГПСУ

Напомним, 28 июля возле села Шепаровцы Коломыйского района на частный жилой дом упал легкомоторный спортивный самолет. После падения самолет загорелся, погибли 4 человека. На момент аварии в доме людей не было, здание загорелось, но через час пожар был потушен.

Помимо пассажиров погиб также профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк.