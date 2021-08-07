На Прикарпатті український винищувач перехопив літак з Румунії (фото і відео)

Літак-порушник вели і прикордонники, і сили ППО і змусили його сісти, але його пасажири знову кинулися тікати

Військові не залишили шансів кукурузнику. Фото: Facebook Дмитра Муравського / Фото: Facebook

Сьогодні в Івано-Франківській області військовий український винищувач піднявся на перехоплення літака Ан-2 ("кукурузник"), а також були затримані чотири контрабандиста, які намагалися втекти на автомобілі після посадки. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники розповіли, що цей літак спостерігався оперативними групами, тому коли "крилатий" порушник відправився до кордону, інформація була передана прикордонним нарядам, які і виявили його на держкордоні.

"Кукурузник"-порушник. Фото: ДПСУ

Після цього про порушника відразу повідомили силам протиповітряної оборони. Щоб змусити порушників посадити літак, на перехоплення підняли військовий винищувач. В результаті "кукурузник" сів на аеродромі у Косівському районі, після чого четверо контрабандистів намагалися втекти на автомобілі. Але не вдалося – їх затримали прикордонники.

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Кабіна Ан-2, а пілоти зникли. Фото: ДПСУ

Контрабандистів зловили на незаконному переміщенні сигарет до Румунії, а також їх звинувачують у порушенні правил міжнародних польотів.

В літаку вже було порожньо. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, 28 липня біля села Шепарівці Коломийського району на приватний житловий будинок впав легкомоторний спортивний літак. Після падіння літак загорівся, загинули 4 людини. На момент аварії в будинку людей не було, сам будинок спалахнув, але через годину пожежу було погашено.

Крім пасажирів загинув також професійний льотчик, інструктор і співвласник аеродрому малої авіації в Коломиї Ігор Табанюк.