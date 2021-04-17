На Путина может повлиять только сила – Кравчук

Несмотря на то, что ситуация для Украины тяжелая, нужно быть готовыми к любым сценариям. Однако ситуация вокруг России и Украины сейчас в пользу Украины.

Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.

"На Владимира Путина может повлиять только сила. Потому что Россия другого пути переговоров не знает. Она знает такой путь, где приоритеты России должны доминировать", – сказал он.

По его словам, в Европе и США одинаково оценивают ситуацию и требуют конкретных действий от России.

"За всю истории независимой Украины, я еще не видел такого взгляда на ситуацию и единых скоординированных действий Соединенных Штатов Америки и демократической Европы, как сегодня. Какой бы мы не взяли участок, или НАТО, или Американские вооруженные силы в Европе, или ОБСЕ ... Они одинаково оценивают ситуацию и требуют абсолютно конкретных действий от России, которая провоцирует эту ситуацию ", – отметил Кравчук.