На седьмой день защитники Украины впервые пошли в наступление – Арестович

Алексей Арестович рассказал о ситуации на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня

Впервые на седьмой день войны наши военные перешли в наступление и это не последнее наступление. Об этом на брифинге заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Зона ООС. Там приятные новости. Большая часть наших бойцов удерживают позиции, а одна из наших бригад даже продвинулась на окраины Горловки. Сейчас там закрепляются, возможно, будут развивать наступление. Впервые за семь дней войны наши подразделения перешли в наступление на отдельном участке, и я думаю, что это не последнее наступление. И придет время, когда мы будем освобождать наши земли, а не только защищать", – сказал он.

Ситуация на Донбассе

В Трехизбенке Луганской области российские оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск. В результате наши военные уничтожили технику РФ.

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На черниговском направлении украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Российские оккупанты в войне против Украины перешли к тактике террора. Города Волноваха, Северодонецк и другие под тотальным сокрушительным огнем врага. Там происходит реальная гуманитарная катастрофа. Обстреливаются жилые кварталы, отсутствует водоснабжение и электроснабжение. Люди вынуждены постоянно находиться в подвалах без воды и еды. Среди них женщины, дети, старики, больные, люди с инвалидностью.

Эвакуационный транспорт, отправленный утром 28 февраля в Волноваху, чтобы вывезти людей, пока не добрался до места назначения – колонна попала под обстрел российских "Градов".