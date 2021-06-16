Насколько хорошо Вы знаете, какие карантинные ограничения действуют этим летом? Тест

В Украине ослабили карантинные ограничения. Вся страна попала в зеленую зону. Проверьте себя, насколько хорошо вы знаете, какие правила будут этим летом

Больше ни одна область не входит в красную, оранжевую или желтую зоны. Украина перешла на минимальные карантинные ограничения, которые ввело правительство.

Зеленую зону во всех областях ввели, поскольку заболеваемость продолжает падать и достигла показателей, когда ограничения можно ослабить.

Тест

Реклама

Ранее "Сегодня" писал, что Украина может стать не только сама "зеленой", но и попасть взеленый список Евросоюза. Это значит, что украинцам могут разрешить въезд в страны Европы даже без вакцинации. Пока в этом списке девять стран: Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Япония, Израиль, Руанда, Таиланд, Южная Корея, Китай.

Также смотрите в сюжете новостей "Сегодня", можно ли заболеть ковидом после получения первой дозы вакцины и что делать в таком случае: