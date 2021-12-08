На случай вторжения России: что нужно иметь в спасательном чемодане, если будут проводить эвакуацию (список)

У Путина уже есть план по полномасштабному вторжению России на Украину/Коллаж: Сегодня
Украине грозит полномасштабное вторжение России уже в начале 2022 года. Уже даже появился план, как Путин планирует начать масштабное нападение. Из-за этого в столице на всякий случай проверяют укрытия. Людям в случае угрозы нужно быть готовыми.
Тревожный чемодан
Когда существует вероятность эвакуации из-за военных действий, нужно иметь готовым тревожный чемодан — минимальный набор одежды, предметов гигиены, медикаментов, инструментов и пищевых продуктов.
Лучше всего собирать вещи в рюкзак, так он будет удобен, если придется продолжать эвакуацию пешком. Складывать вещи нужно так, чтобы вес распределился равномерно, а вам было легко найти необходимое.
Набор вещей на случай чрезвычайной ситуации
- Оригиналы всех важных документов (паспорт, свидетельства о рождении детей, автомобильные права, пенсионное удостоверение, правоустанавливающие документы на недвижимость и т. д). Соберите заранее и упакуйте в водонепроницаемую упаковку. Документы упаковать нужно так, чтобы их легко можно было достать. Желательно положить с документами фотографии родных и близких);
- Копии документов, которые перечислены выше;
- Банковские карты и небольшой запас наличных;
- Дубликаты ключей от дома и авто;
- Карта местности и доведенный до сведения всех членов семьи способ экстренной связи и место встречи;
- Устройства связи, предоставляющие доступ к информации;
- Фонарик с запасными батарейками для него;
- Компас и часы. Лучше водонепроницаемые;
- Нож складной универсальный. Также не стоит забывать о спичках или зажигалке.
- Сигнальные средства (свисток);
- Рулон широкого скотча;
- Шнур синтетический, диаметр 4-5 мм, длина — 20 м;
- Блокнот и карандаш;
- Нитки и иглы;
- Аптечка первой необходимости (бинт, лейкопластырь, йод, вата, активированный уголь, жаропонижающие средства, лекарства против аллергии, диареи, кишечной инфекции, глазные капли и антибиотики в порошках);
- Одежда (нижнее белье, носки, запасные брюки, рубашка или кофта, плащ-дождевик и удобная обувь по сезону);
- Гигиенические средства (зубная щетка и паста, небольшой кусок мыла, полотенце, туалетная бумага, несколько упаковок сухих салфеток, влажные салфетки). Женщинам — средства личной гигиены;
- Принадлежности для детей;
- Посуда (котелок, фляга, ложка, чашка, раскладной стаканчик);
- Запас еды на несколько дней. Все, что можно есть без приготовления и что занимает мало места, долго хранится. Питьевая вода на первое время.
Угроза вторжения РФ
- Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Россия может использовать "любимый" метод для нападения на Украину.
- Меркель сделала России предупреждение насчет Украины.
- Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на американскую разведку сообщило, что Россия усиливает свою военную группировку в оккупированном Крыму новыми войсками, которые начала перебрасывать Москва туда с 15 ноября.
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