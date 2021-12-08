На випадок вторгнення Росії: що потрібно мати у рятувальній валізі, якщо проводитимуть евакуацію (список)

У Путіна вже є план щодо повномасштабного вторгнення Росії на Україну/Колаж: Сьогодні
Україні загрожує повномасштабне вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Уже навіть з'явився план, як Путін планує почати масштабний напад. Зважаючи на це у столиці про всяк випадок перевіряють укриття. Людям у випадку загрози потрібно бути готовими.
Тривожна валіза
Коли існує ймовірність евакуації через військові дії, потрібно мати готовою тривожну валізу — мінімальний набір одягу, предметів гігієни, медикаментів, інструментів та харчових продуктів.
Найкраще збирати речі у рюкзак, оскільки він буде зручний, якщо доведеться продовжувати евакуацію пішки. Складати речі потрібно так, щоб вага розподілилася рівномірно, а вам було легко знайти необхідне.
Набір речей на випадок надзвичайної ситуації
- Оригінали всіх важливих документів (паспорт, свідоцтва про народження дітей, автомобільні права, пенсійне посвідчення, правовстановлюючі документи на нерухомість тощо). Збирайте заздалегідь і запакуйте у водонепроникну упаковку. Документи упакувати потрібно так, щоб їх легко можна було дістати. Бажано покласти з документами фотографії рідних і близьких);
- Копії документів, які перераховані вище;
- Банківські картки та невеликий запас готівки;
- Дублікати ключів від будинку та авто;
- Карта місцевості та доведений до відома всіх членів сім’ї спосіб екстреного зв’язку і місце зустрічі;
- Пристрої зв’язку, які надають доступ до інформації;
- Ліхтарик із запасними батарейками для нього;
- Компас і годинник. Краще водонепроникні;
- Ніж складний універсальний. Також не варто забувати про сірники або запальничку.
- Сигнальні засоби (свисток);
- Рулон широкого скотчу;
- Шнур синтетичний, діаметр 4-5 мм, довжина — 20 м;
- Блокнот і олівець;
- Нитки та голки;
- Аптечка першої необхідності (бинти, лейкопластир, йод, вата, активоване вугілля, жарознижувальні засоби, ліки проти алергії, діареї, кишкової інфекції, очні краплі та антибіотики в порошках);
- Одяг (спідня білизна, шкарпетки, запасні штани, сорочка або кофта, плащ-дощовик та зручне взуття за сезоном);
- Гігієнічні засоби (зубна щітка і паста, невеликий шматок мила, рушник, туалетний папір, кілька упаковок сухих серветок, вологі серветки). Жінкам — засоби особистої гігієни;
- Приладдя для дітей;
- Посуд (казанок, фляга, ложка, чашка, розкладний стаканчик);
- Запас їжі на декілька днів. Все, що можна їсти без приготування і що займає мало місця, довго зберігається. Питна вода на перший час.
Загроза вторгнення РФ
- Голова Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
- Росія може використовувати "улюблений" метод для нападу на Україну.
- Меркель зробила Росії попередження щодо України.
- До того ж агентство Bloomberg з посиланням на американську розвідку повідомило, що Росія посилює своє військове угруповання в окупованому Криму новими військами, які почала перекидати Москва туди з 15 листопада.
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