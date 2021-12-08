На випадок вторгнення Росії: що потрібно мати у рятувальній валізі, якщо проводитимуть евакуацію (список)

У Путіна вже є план щодо повномасштабного вторгнення Росії на Україну/Колаж: Сьогодні

Україні загрожує повномасштабне вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Уже навіть з'явився план, як Путін планує почати масштабний напад. Зважаючи на це у столиці про всяк випадок перевіряють укриття. Людям у випадку загрози потрібно бути готовими.

Тривожна валіза

Коли існує ймовірність евакуації через військові дії, потрібно мати готовою тривожну валізу — мінімальний набір одягу, предметів гігієни, медикаментів, інструментів та харчових продуктів.

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Найкраще збирати речі у рюкзак, оскільки він буде зручний, якщо доведеться продовжувати евакуацію пішки. Складати речі потрібно так, щоб вага розподілилася рівномірно, а вам було легко знайти необхідне.

Набір речей на випадок надзвичайної ситуації

Оригінали всіх важливих документів (паспорт, свідоцтва про народження дітей, автомобільні права, пенсійне посвідчення, правовстановлюючі документи на нерухомість тощо). Збирайте заздалегідь і запакуйте у водонепроникну упаковку. Документи упакувати потрібно так, щоб їх легко можна було дістати. Бажано покласти з документами фотографії рідних і близьких); Копії документів, які перераховані вище; Банківські картки та невеликий запас готівки; Дублікати ключів від будинку та авто; Карта місцевості та доведений до відома всіх членів сім’ї спосіб екстреного зв’язку і місце зустрічі; Пристрої зв’язку, які надають доступ до інформації; Ліхтарик із запасними батарейками для нього; Компас і годинник. Краще водонепроникні; Ніж складний універсальний. Також не варто забувати про сірники або запальничку. Сигнальні засоби (свисток); Рулон широкого скотчу; Шнур синтетичний, діаметр 4-5 мм, довжина — 20 м; Блокнот і олівець; Нитки та голки; Аптечка першої необхідності (бинти, лейкопластир, йод, вата, активоване вугілля, жарознижувальні засоби, ліки проти алергії, діареї, кишкової інфекції, очні краплі та антибіотики в порошках); Одяг (спідня білизна, шкарпетки, запасні штани, сорочка або кофта, плащ-дощовик та зручне взуття за сезоном); Гігієнічні засоби (зубна щітка і паста, невеликий шматок мила, рушник, туалетний папір, кілька упаковок сухих серветок, вологі серветки). Жінкам — засоби особистої гігієни; Приладдя для дітей; Посуд (казанок, фляга, ложка, чашка, розкладний стаканчик); Запас їжі на декілька днів. Все, що можна їсти без приготування і що займає мало місця, довго зберігається. Питна вода на перший час.

Загроза вторгнення РФ

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