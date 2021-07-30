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На СНБО рассмотрят новые санкции против режима Лукашенко

30 июля, 11:00

Сергей Мартынец

Недавно Кабмин одобрил санкционный список и передал его на СНБО, но Гончаренко предлагает присоединиться Украине к санкциям Евросоюза

Украина готовит "сюрприз" режиму Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит возможность введения Украиной новых санкций против Беларуси, присоединившись к соответствующему решению Европейского Союза.

Об этом говорится в ответе главы Офиса президента Андрея Ермака на соответствующий запрос народного депутата Алексея Гончаренко.

"Пришел ответ из ОП на мое ходатайство о необходимости присоединиться к новым экономическим санкциям ЕС против Беларуси, которое я подал как председатель межфракционного объединения "За демократическую Беларусь". Этот вопрос будет рассмотрен на СНБО, возможно даже сегодня на выездном заседании в Донецкой области", – написал нардеп в Telegram.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Лукашенко назвал "фейком" принудительную посадку самолета Ryanair.

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Беларусь СНБО санкции Алексей Гончаренко

Источник: Сегодня

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