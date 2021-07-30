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На РНБО розглянуть нові санкції проти режиму Лукашенка

30 липня, 11:00

Сергій Мартинець

Нещодавно Кабмін схвалив санкційний список і передав його на РНБО, але Гончаренко пропонує приєднатися Україні до санкцій Євросоюзу

Україна готує "сюрприз" режиму Лукашенка. Колаж "Сьогодні"

Рада національної безпеки і оборони розгляне можливість введення Україною нових санкцій проти Білорусі, приєднавшись до відповідного рішення Європейського Союзу.

Про це йдеться в відповіді глави Офісу президента Андрія Єрмака на відповідний запит народного депутата Олексія Гончаренка.

"Надійшла відповідь з ОП на моє клопотання щодо необхідності приєднатися до нових економічних санкцій ЄС проти Білорусі, яке я подав як голова міжфракційного об'єднання "За демократичну Білорусь". Це питання розглянуть на РНБО, можливо навіть сьогодні на виїзному засіданні на Донеччині", – написав нардеп в Telegram.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Лукашенко назвав "фейком" примусову посадку літака Ryanair.

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Білорусія РНБО санкції Олексій Гончаренко

Джерело: Сьогодні

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