На территории больницы "Охматдет" построят дом для родителей пациентов

В доме смогут остановиться родители, дети которых лечатся в "Охматдете"/Коллаж: Сегодня

В Украине появится первый дом для родителей на территории столичного "Охматдета". Соответствующий меморандум подписали Минздрав, Минэкономики, "Охматдет" и "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Детали

"В "Охматдете" ежегодно проходят лечение до 20 тысяч детей со всей страны и осуществляют более 10 тысяч операций, поэтому вопрос пребывания родителей и детей во время лечения чрезвычайно важно. Тем более что в реанимации открыт доступ родственников и родители могут свободно посещать и находиться рядом со своими детьми", — отметил Ляшко.

О доме

Министр отметил, что в доме планируется сделать 50 отдельных комнат, где смогут остановиться родители и дети во время амбулаторного или длительного лечения.

"Феофания" для народа

Министерство здравоохранения Украины сделает больницу "Феофанию" доступной для всех украинцев. Люди смогут лечиться в медучреждении со следующего года, ориентировочно — с января.

"Этим мы выполним указ президента от 2020 года. С января следующего года "Феофания" зайдет на приоритетные пакеты программы медицинских гарантий. Туда также госпіталізуватимуть простых людей — скорая помощь, пациентов с инфарктами, инсультами", — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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