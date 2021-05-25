На украинских границах остаются десятки тысяч военных РФ – НАТО

Россия отвела только часть войска от украинских границ, сейчас там остаются десятки тысяч российских военных.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"В то время, как Россия отвела некоторые свои войска, десятки тысяч солдат остаются в Украине и вокруг нее, а также остается значительное количество вооружения", – сказал Столтенберг.

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Он отметил, что модель действий РФ в Черном море вызывает серьезное беспокойство. Также, по его словам, Россия ограничивает свободу навигации в Черном море, включая Керченский пролив.

Напомним, недавно глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявлял, что несмотря на отвод войск из Крыма, Россия все равно может напасть оттуда на Украину.

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