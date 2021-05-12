На Украину движется новый циклон Kai: где испортится погода

/ Фото: Сегодня
Украину продолжают заливать дожди. Завтра, 13 мая, грозы будут греметь в половине областей страны, но в то же время температура воздуха будет достаточно высокой, местами до +22.
Как написала в Facebook синоптик Наталия Диденко, в четверг южный циклон уйдет из Украины в направлении Беларуси, но ему на смену с запада придет другой – Kai (карта).
Дожди ожидаются в западных областях (особенно в Карпатах), а вечером – в Винницкой и Житомирской областях.
На востоке, юге и в Днепропетровской области ожидается 19-22 градуса.
На остальной территории Украины в течение дня 15-19 тепла.
Ветер южных направлений стихнет завтра на востоке, однако усилится в западных и северных областях Украины.
В Киеве 13 мая существенные осадки вряд ли стоит ждать. Температура воздуха днем 15-18 градусов.
А в Укргидрометцентре прогнозируют дожди с грозами в большинстве областей страны.
Недавно мы писали о погодной аномалии в Германии – страну внезапно засыпало снегом.
Новости на эту же тему: