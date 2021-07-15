На Украину надвигается пылевое облако из Сахары – синоптики предупредили об опасности

Людям со слабым здоровьем следует воздержаться от пребывания на улице

На Украину надвигается опасное пылевое облако из Сахары. Об этом сообщил синоптик Валерий Латуха на своей странице в Facebook.

"Плотное пылевое облако из Сахары накрывает Украину. На этот раз оно надвигается с запада, с территории Польши", – написал он.

Синоптик также предупредил, что облако несет в себе частицы воздуха "аэрозоли", угрожающие здоровью людей при вдыхании, особенно больных астмой и другими респираторными заболеваниями.

"Аэрозоли также влияют на погоду и климат, охлаждая или согревая Землю, помогая или предотвращая образование облаков", – добавил Латуха.

При таких условиях людям, которые относятся к группе риска (хронические заболевания дыхательных путей, аллергические реакции, заболевания сердечно-сосудистой системы), следует воздержаться от пребывания на улице и закрыть окна. При необходимости выйти на улицу следует взять с собой чистую воду и защиту для дыхательных путей.

На Украину надвигается облако пыли. Фото: facebook.com/valeriy.latuha Реклама

Отметим, что в последнее время песчаные и пыльные бури стали обычным явлением для Украины.

Так, в июле-2020 в Одесской области в курортном поселке Росейка неподалеку Тузловских лиманов свирепствовала песчаная буря. Там образовалось несколько смерчей, которые напугали отдыхающих.

В мае-2020 неподалеку от Коломыи на Прикарпатье сняли на видео бурю, возникшую из-за сильного ветра, который поднимал в воздух целые тучи пыли с окрестных полей.

А в апреле-2020 в Киеве пылевая буря, шквальный ветер и плохая видимость на дорогах спровоцировали немало проблем. В Сети выкладывали кадры с пылью пыли над жилыми массивами. Из-за пыли в воздухе было не видно домов. А в полях и вдоль трасс песок стоял стеной.