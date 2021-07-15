На Україну насувається пилова хмара з Сахари – синоптики попередили про небезпеку

Людям зі слабким здоров'ям слід утриматися від перебування на вулиці

На Україну насувається небезпечна пилова хмара з Сахари. Про це повідомив синоптик Валерій Латуха на своїй сторінці в Facebook .

"Щільна пилова хмара з Сахари накриває Україну. Цього разу вона насувається із заходу, з території Польщі", – написав він.

Синоптик також попередив, що хмара несе в собі частинки повітря "аерозолі", що загрожують здоров'ю людей при вдиханні, особливо хворих на астму та інші респіраторні захворювання.

"Аерозолі також впливають на погоду і клімат, охолоджуючи або зігріваючи Землю, допомагаючи або запобігаючи утворенню хмар", – додав Латуха.

При таких умовах людям, які відносяться до групи ризику (хронічні захворювання дихальних шляхів, алергічні реакції, захворювання серцево-судинної системи), слід утриматися від перебування на вулиці та закрити вікна. При необхідності вийти на вулицю слід взяти з собою чисту воду і захист для дихальних шляхів.

На Україну насувається хмара пилу. Фото: facebook.com/valeriy.latuha Реклама

Зазначимо, що останнім часом піщані і пилові бурі стали звичайним явищем для України.

Так, в липні-2020 на Одещині в курортному селищі Росейка неподалік Тузловських лиманів лютувала піщана буря. Там утворилося кілька смерчів, які налякали відпочивальників.

У травні-2020 неподалік Коломиї на Прикарпатті зняли на відео бурю, що виникла через сильний вітер, який піднімав в повітря цілі хмари пилу з навколишніх полів.

А в квітні-2020 на Києві пилова буря, шквальний вітер і погана видимість на дорогах спровокували чимало проблем. У Мережі викладали кадри з пилом над житловими масивами. Через пил в повітрі було не видно будинків. А в полях і вздовж трас пісок стояв стіною.