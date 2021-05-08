На Украину надвигаются сильные грозы: где погода будет опасная

В Украине ожидается ухудшение погодных условий, спасатели предупреждают об опасности – прогноз Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине сегодня, 8 мая.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, по данным Укргидрометцентра, ночью в Киевской области ожидаются грозы. Порывы северо-западного ветра будут достигать 15-20 м/с.

А днем 9 мая на Левобережье порывы северо-западного ветра будут достигать 15-20 м/с.

Кроме того, ночью 9 мая в большинстве западных областей передают сильные заморозки в воздухе – 0-3 градусов. Спасатели предупреждают об оранжевом уровне опасности – II уровень.

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В северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-4 градусов.

Напомним, сайт "Сегодня" выяснил, какая погода ждет Украину в мае и когда наконец-то порадуемся настоящему теплу. Сейчас температура в пределах средней для Украины нормы – в мае бывало и минус 10 и плюс 30.

Кроме того, 26 апреля Украину неожиданно засыпало снегом, что довольно нетипично для середины весны. Погода не перестает удивлять украинцев своей изменчивостью.