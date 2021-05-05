На вакцинацию вне очереди не проскочить: Минздрав уничтожил данные публичных лиц

Тех, кто хотел получить прививку остатками вакцины вне очереди, лишат такой возможности

Министерство здравоохранения уничтожило персональные данные публичных лиц, представленных для вакцинации против COVID-19 остаточными дозами.

Об этом Минздрав сообщает в своем Telegram-канале.

Согласно приказу Минздрава Украины № 745 от 16.04.2021 о внесении изменений в Дорожную карту по вакцинации против COVID-19, остаточные дозы вакцин больше не могут использоваться для прививки публичных лиц.

Поэтому, руководствуясь Законом № 2297-VI "О защите персональных данных" от 01.06.2010, департаменты здравоохранения областей и Киева уничтожили персональные данные публичных деятелей, которые те подавали при заполнении формы для записи на прививку против COVID-19 остаточными дозами.

А тем временем украинцам сегодня массово поступили СМС-сообщения, что их данные на очередь сделать прививку уничтожены.

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Новости "Сегодня" связались с пресс-службой главного санитарного врача. И нам эксклюзивно сообщили: СМСки – не фейк. Но это касается только тех, кто записался на так называемые остаточные дозы вакцин от COVID-19 на сайтах городских администраций.

То есть отныне иммунизацию смогут пройти украинцы, которые стоят в очереди, утвержденной Минздравом. Могут не беспокоиться и те, кто записался через приложение "Дія" или ждет второй дозы вакцины.

Напомним, всего с начала прививочной кампании вакцинировали 759 434 украинца. Из них две дозы получили уже 303 человека, остальным еще нужно завершить вакцинацию.

Также сообщалось, что вакцинация в Украине идет очень медленно, поэтому президент Владимир Зеленский поставил задачу – большинство украинцев должны получить прививку ко Дню Независимости, 24 августа.