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Длинные выходные "уложили на лопатки" вакцинацию. Где и сколько сделали прививок от COVID-19

5 мая, 09:26

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Количество прививок за сутки уменьшилось в десятки раз – в каких областях сделали больше всего

В Украине после Пасхи значительно снизились темпы вакцинации от коронавируса. За последние сутки, 4 мая, прививку сделали всего 3425 украинцам, при том, что на прошлой неделе этот показатель достигал 74 тысяч.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Всего с начала прививочной кампании вакцинировали 759 434 украинцев. Из них две дозы препарата получили уже 303 человека, другим еще предстоит завершить вакцинацию.

Где больше всего сделали прививок:

В тренде
Идеально для прогулок: какой будет погода в Украине 5 мая (карта)
  1. Днепропетровская область – 879;
  2. Харьковская область – 384;
  3. Киевская область – 355;
  4. Николаевская область – 289;
  5. Херсонская область – 160;

Вакцинацию проводили 73 мобильных бригады по иммунизации и 356 пунктов прививки. В очередь на вакцинацию записались уже 514 821 человек.

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Напомним, ранее мы писали, что главным распространителем фейков о вакцинах является Россия, чтобы навязать миру свой препарат "Спутник".

Кроме того, недавно в Украину прибыла еще одна партия вакцины CoronaVac.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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