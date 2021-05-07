Рассматриваем главные новости, которые произошли в Украине и мире 7 мая

Фото: коллаж "Сегодня"

В России вышел на свободу украинский политзаключеный из Крыма, а по обе стороны Тихого океана гадают, где упадет огромная часть китайской космической ракеты-носителя, которая приближается к Земле.

Тем временем недавно избранного главу ОТГ под Киевом поймали на нехилой взятке, а первый вакцинированный в Украине человек все еще не может получить вторую дозу вакцины.

Сайт "Сегодня" собрал главные новости этого дня, которые стоят на слуху у всех.

"Китайский привет" из космоса

США утверждают, что китайская тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5В", которая должна была вывести на орбиту модуль будущей космической станции КНР, вышла из под контроля и теперь несется на Землю.

Падение 20-тонной ступени ракеты может повлечь существенные разрушения, предупреждают в Пентагоне и Космических силах Америки.

Ученые утверждают, что в атмосферу нашей планеты ракета войдет с 8 по 10 мая. В зону риска попадают регионы между 41 градусом северной и 41 градусом южной широты, в том числе Нью-Йорк, юг Чили, Веллингтон в Новой Зеландии, Туркмения и Пекин.

Тем временем в китайском МИД утверждают, что большинство обломков ракеты сгорят в атмосфере, а те, что останутся, упадут в международные воды. Поэтому бояться не стоит.

Вернули узника Кремля

В России освободили последнего фигуранта "дела Сенцова" – политзаключенного крымчанина Алексея Чирния.

В 2014 году ФСБ арестовало его по обвинению в намерении взорвать памятник Ленину в Симферополе. Позже он заключил сделку со следствиям и оклеветал других арестованных – Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева и Александра Кольченко. По слова адвоката Чирния, он это это сделал под пытками.

Несмотря на это, российский суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима, которые закончились 7 мая.

Из колонии в Ростовской области политзаключенного конвоировали прямиком на границу с Украиной, не дав даже поговорить с родителями. Сейчас он уже находится на украинской территории.

К слову, всех остальных фигурантов дела Украина вернула гораздо раньше: Афанасьева обменяли в 2016 году, а Сенцова и Кольченко – в 2019-м.

В ожидании второго укола

Тем временем в Украине думают, что делать с теми, кто получил первую дозу вакцины от коронавируса Covishield (AstraZeneca индийского производства). Многие из них рискуют получить вторую дозу с опозданием – повторный укол зарезервирован лишь для 15 тысяч человек.

Изначально интервал между первой и второй дозой был 21 день, но потом Минздрав увеличил его до 12 недель.

Таким образом, вторую дозу вакцинированные AstraZeneca должны получить в конце мая. А вот, например, многие из тех, кого вакцинировали китайским препаратом Coronovac уже получили вторую дозу.

Эксперты утверждают, что увеличение интервала между первой и второй дозой не только допускается, но для многих вакцин даже усиливает эффект. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продлить временной промежуток между вакцинами AstraZeneca.

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Всего же по состоянию на сегодняшний день полностью вакцинированы были только 428 человек.

Отпуск в изоляции

Любимые многими украинцами Египет и Турция объявили карантин – ограничения в этих странах начали действовать практически одновременно.

Таким образом, с 6 мая в Египте закрыты пляжи и запрещены любые развлекательные мероприятия, а с 7 мая в Турции закрывается все, кроме магазинов.

В течение двух недель на египетских курортах будет действовать комендантский час – после 9 вечера не будут работать кафе, магазины, торговые центры и кинотеатры. Кроме того, не будет работать общественный транспорт, а также общественные парки и пляжи.

Впрочем, туристов это затронет в меньше степени – отели при отелях и музей будут работать и дальше.

Большинство туристических мест продолжит работу и в Турции. Внутренним туристам повезло меньше – им путешествовать запрещают, но вот иностранцев турки будут рады видеть.

Для этого надо только перед вылетом получить на сайте правительства специальный HES-код, без которого не получится ни заселиться в отель, ни попасть в музеи.

Сюжет Олекcандра Чернышук Видео: Сегодня

"Слуга" отслужил свое

Правоохранители Киевской области задержали главу Дымерской территориальной общины – представителя партии "Слуга народа" Владимира Подкурганного – на попытке получить большую взятку.

Вместе с двумя сообщниками, одним из которых оказался депутат местного райсовета, Подкурганный незаконно получил 1,5 га земель паевого фонда и требовал 2,6 млн грн, чтобы передать землю в частную собственность.

Попались они на горячем – при передаче очередного транша.

Подельники Подкурганного тоже задержані. Всем троим объявлено подозрение.

Бомба в "Океане"

Вечером неизвестный сообщил о минировании столичного торгового центра Ocean Plaza, расположенного в Голосеевском районе.

В связи с этим посетителей и персонал ТРЦ эвакуировали, а на место приехали взрывотехники и кинологи.

Кроме Ocean Plaza этот же мужчина сообщил о минировании и других объектов, в том числе станций метро.

По результатам полицейской проверки им дадут правовую квалификацию. Напомним, что за лжеминерство Уголовный кодекс Украины предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.