В Нацбанке ликвидировали управление по делам ПриватБанка. Что произошло

Национальный банк объяснил как будет отстаивать интересы Украины без управления по делам ПриватБанка

Нацбанк объяснил, зачем ликвидировал управление по делам ПриватБанка, о чем на этой неделе впервые сообщил СМИ директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз. В регуляторе решили, что больше не нуждаются в частной юридической поддержке и дальше будут судиться с бывшими акционерами "ПриватБанка" самостоятельно.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

В НБУ отметили, что причиной расформирования управления является окончание контрактов с юридическими подрядчиками, которые представляли интересы государства в судебных процессах ПриватБанка. Это – AlixPartners, Kroll и некоторые украинские юридические компании.

"Подразделение, которое было расформировано – Управление по реализации комплексных проектов – создавалось для выполнения координирующей функции между Юридическим департаментом Национального банка и юридическими компаниями", – говорится в комментарии НБУ.

По словам Бевза, который недавно уволился из Нацбанка, это управление вырабатывало стратегию ведения судебных споров с бывшими акционерами ПриватБанка. Такая структура позволяла держать информацию в строгой конфиденциальности, сводить воедино все иски по данному банку и учитывать специфику судебных процессов в Украине и за рубежом.

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В Нацбанке отметили, что дальше будут самостоятельно отстаивать интересы Украины в делах ПриватБанка. "Потребности в услугах вышеупомянутых юридических компаний уже нет, поскольку национализация ПриватБанка завершена, рефинансирование погашено, судами в Украине со стороны НБУ занимается профильное судебное подразделение, а судами в Лондоне, на Кипре, в Израиле и Делавэре – по возврату выведенных из ПриватБанка активов занимаются ПриватБанк и его юридические советники", – добавили в пресс-службе.

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Ранее представителям Украины удавалось отстоять интересы страны в делах национализированного ПриватБанка. Например, Хозяйственный суд города Киева закрыл производство по иску бывшего миноритарного акционера ПриватБанка Александра Дубилета. Он пытается добиться признания недействительным договоров купли-продажи банка, в результате которых в декабре 2016 года государство приобрело 100% акций ПриватБанка.