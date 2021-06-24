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САП попросила Интерпол объявить экс-главу ПриватБанка в розыск – СМИ

24 июня 2021 16:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бывший топ-менеджер крупнейшего банка страны подозревается в хищении миллионов гривен, а сейчас находится в Израиле

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск экс-главу ПриватБанка Александра Дубилета, которого недавно разрешили заочно арестовать.

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Об этом сообщает НВ исполняющий обязанности руководителя САП Максим Грищук

В то же время чиновник САП отказался называть дату обращения, сославшись на тайну следствия.

Эту информацию РБК-Украина подтвердили в пресс-службе САП.

"Да, САП направила в Интерпол ходатайство об объявлении в розыск Дубилета", – сказала в ведомстве.

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Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении трем бывшим высокопоставленным сотрудникам ПриватБанка по делу о хищении 136 млн грн: Дубилету, бывшему первому заместителю председателя правления банка Владимиру Яценко и начальнице департамента финансового менеджмента Елене Бычихиной.

В марте 2021-го Дубилета объявили во национальный розыск, а в конце мая стало известно, что экс-глава ПриватБанка получил гражданство Израиля и сейчас не может приехать в Украину.

Кроме того, Дубилета заподозрили в хищении 8 млрд гривен в 2016 году.

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