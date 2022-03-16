Начальник Луганской ОВА объяснил, почему на территории "ЛНР" появилась гривня

По словам начальника Луганской областной военной администрации, ​​​армия России - это банда мародеров. / Фото: Украинская правда, Коллаж: Сегодня

Начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай объяснил, почему так называемое "правительство "ЛНР" сегодня, 16 марта, решило параллельно с российским рублем использовать и украинскую гривню.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

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"Банда мародеров"

По словам Сергея Гайдая, ситуация очень простая:

"Что собой представляет армия России? Это банда мародеров. Что они сделали прежде всего? Они ограбили все банкоматы, банковские отделения. У них сейчас наличка. Поверьте мне на слово, что этот приказ или решение относительно того, сколько будет ходить гривня, – это исключительно на короткий срок".

Он отметил, что когда гривня закончится, в "ЛНР" ее либо будут менять на другую валюту, либо "будут что-то покупать, а дальше выведут гривню из обращения".

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Напомним, так называемое "правительство "ЛНР" принял постановление, согласно которому на всей территории "ЛНР" наряду с российским рублем вводится "временное использование" украинской гривни.

Ситуация в Украине 16 марта: