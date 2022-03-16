Начальник Луганской ОВА объяснил, почему на территории "ЛНР" появилась гривня

По словам начальника Луганской областной военной администрации, армия России - это банда мародеров. / Фото: Украинская правда, Коллаж: Сегодня
Начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай объяснил, почему так называемое "правительство "ЛНР" сегодня, 16 марта, решило параллельно с российским рублем использовать и украинскую гривню.
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".
"Банда мародеров"
По словам Сергея Гайдая, ситуация очень простая:
"Что собой представляет армия России? Это банда мародеров. Что они сделали прежде всего? Они ограбили все банкоматы, банковские отделения. У них сейчас наличка. Поверьте мне на слово, что этот приказ или решение относительно того, сколько будет ходить гривня, – это исключительно на короткий срок".
Он отметил, что когда гривня закончится, в "ЛНР" ее либо будут менять на другую валюту, либо "будут что-то покупать, а дальше выведут гривню из обращения".
Напомним, так называемое "правительство "ЛНР" принял постановление, согласно которому на всей территории "ЛНР" наряду с российским рублем вводится "временное использование" украинской гривни.
Ситуация в Украине 16 марта:
Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Задачи по разгрому ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие противник не выполнил. Оккупанты остановлены на Николаевском направлении.
В ночь на 16 марта российские оккупанты обстреляли с корабля ракетами украинское побережье вблизи села Тузла Одесской области.
В Борисполе простились с полковником, который погиб в бою в Луганской области.
За 20 дней российского вторжения силы обороны Украины ликвидировали 10 человек из состава высшего командования российских войск.
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