Начальник Луганської ОВА пояснив, чому на території "ЛНР" з'явилася гривня

За словами начальника Луганської обласної військової адміністрації, армія Росії - це банда мародерів. / Фото: Ураїнська правда, Колаж: Сьогодні
Начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай пояснив, чому так званий "уряд "ЛНР" сьогодні, 16 березня, вирішив паралельно з російським рублем використовувати й українську гривню.
Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Банда мародерів"
За словами Сергія Гайдая, ситуація дуже проста:
"Що собою являє армія Росії? Це банда мародерів. Що вони зробили насамперед? Вони пограбували всі банкомати, банківські відділення. В них є зараз готівка. Повірте мені на слово, що цей наказ чи рішення щодо того, скільки буде ходити гривня, – це виключно на короткий термін".
Він зазначив, що коли гривня закінчиться, в "ЛНР" її або будуть міняти на іншу валюту, або "щось купуватимуть, а далі виведуть гривню з обігу".
Нагадаємо, так званий "уряд "ЛНР" прийняв ухвалу, згідно з якою на всій території "ЛНР" поряд із російським рублем вводиться "тимчасове використання" української гривні.
Ситуація в Україні 16 березня:
Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші противник не виконав. Окупанта зупинено на Миколаївському напрямку.
У ніч проти 16 березня російські окупанти обстріляли з корабля ракетами українське узбережжя поблизу села Тузла на Одещині.
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