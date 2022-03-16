Начальник Луганської ОВА пояснив, чому на території "ЛНР" з'явилася гривня

За словами начальника Луганської обласної військової адміністрації, армія Росії - це банда мародерів. / Фото: Ураїнська правда, Колаж: Сьогодні

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай пояснив, чому так званий "уряд "ЛНР" сьогодні, 16 березня, вирішив паралельно з російським рублем використовувати й українську гривню.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Реклама

"Банда мародерів"

За словами Сергія Гайдая, ситуація дуже проста:

"Що собою являє армія Росії? Це банда мародерів. Що вони зробили насамперед? Вони пограбували всі банкомати, банківські відділення. В них є зараз готівка. Повірте мені на слово, що цей наказ чи рішення щодо того, скільки буде ходити гривня, – це виключно на короткий термін".

Він зазначив, що коли гривня закінчиться, в "ЛНР" її або будуть міняти на іншу валюту, або "щось купуватимуть, а далі виведуть гривню з обігу".

Реклама

Нагадаємо, так званий "уряд "ЛНР" прийняв ухвалу, згідно з якою на всій території "ЛНР" поряд із російським рублем вводиться "тимчасове використання" української гривні.

Ситуація в Україні 16 березня: