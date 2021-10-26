Началось. В Мариуполе непривитых сотрудников трамвайного депо не пустили на работу

В Мариуполе начали отстранять от работы невакцинированных сотрудников. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Мариуполе не допустили к работе персонал трамвайного депо, а именно невакцинированных сотрудников. Они начали протест.
Об этом сообщают местные сайты MRPL.CITY и "Сайт города Мариуполя".
Ранее на предприятии предупреждали, что с 25 октября непривитых сотрудников не допустят к работе. Сейчас порядка 82% коллектива управления вакцинированы.
При этом вернуться к выполнению обязанностей сотрудники смогут после прохождения вакцинации. За отсутствие прививки их обещают не увольнять.
Вспыхнули протесты
Несогласные с этим решением руководства транспортники вызвали полицию и написали заявление. Они требовали объяснить причины их отстранения.
Антивакциаторы прививаться не хотят и готовят обращение в суд на начальника депо и главу МТТУ Виталия Донева. Их обвиняют в самоуправлении, нарушении трудового законодательства и Конституции Украины.
Однако в патрульной полиции рассказали, что вопросы такого рода – не в их компетенции. Подобными заявлениями занимаются специалисты Государственной службы Украины по вопросам труда. Поэтому правоохранители провели разъяснительную беседу и порекомендовали обратиться в соответствующий орган власти.
Сотрудники написали заявление в полицию. Фото: 0629.com.ua
В Мариуполе штурмовали центры вакцинации
После того, как город попал в красную зону, местные жители массово пошли вакцинироваться. Они даже спровоцировали драки в очередях.
Вскоре местные власти усилили работу центров массовой вакцинации. Прививки можно сделать в:
- "Эпицентре" и "ПортСити" – ежедневно до 19:30 и 18:00 соответственно,
- в "Мультицентре" – с понедельника по субботу с 8:00 до 17:00.
- Центр массовой вакцинации отделения "Укрпочты" переехал на железнодорожный вокзал – ежедневно с 10:00 до 16:00.
Ранее мы писали:
- Кабинет министров утвердил порядок отстранения сотрудников предприятий, учреждений и организаций, подлежащих обязательной вакцинации против СOVID-19.
- "Сегодня" с экспертами разбирались, как новая волна коронавируса ударит по украинским ФОПам (ФЛП) и как малым и средним предпринимателям может помочь государство.