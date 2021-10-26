Началось. В Мариуполе непривитых сотрудников трамвайного депо не пустили на работу

В Мариуполе начали отстранять от работы невакцинированных сотрудников. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе не допустили к работе персонал трамвайного депо, а именно невакцинированных сотрудников. Они начали протест.

Об этом сообщают местные сайты MRPL.CITY и "Сайт города Мариуполя".

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Ранее на предприятии предупреждали, что с 25 октября непривитых сотрудников не допустят к работе. Сейчас порядка 82% коллектива управления вакцинированы.

При этом вернуться к выполнению обязанностей сотрудники смогут после прохождения вакцинации. За отсутствие прививки их обещают не увольнять.

Вспыхнули протесты

Несогласные с этим решением руководства транспортники вызвали полицию и написали заявление. Они требовали объяснить причины их отстранения.

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Антивакциаторы прививаться не хотят и готовят обращение в суд на начальника депо и главу МТТУ Виталия Донева. Их обвиняют в самоуправлении, нарушении трудового законодательства и Конституции Украины.

Однако в патрульной полиции рассказали, что вопросы такого рода – не в их компетенции. Подобными заявлениями занимаются специалисты Государственной службы Украины по вопросам труда. Поэтому правоохранители провели разъяснительную беседу и порекомендовали обратиться в соответствующий орган власти.

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Сотрудники написали заявление в полицию. Фото: 0629.com.ua

В Мариуполе штурмовали центры вакцинации

После того, как город попал в красную зону, местные жители массово пошли вакцинироваться. Они даже спровоцировали драки в очередях.

Вскоре местные власти усилили работу центров массовой вакцинации. Прививки можно сделать в:

"Эпицентре" и "ПортСити" – ежедневно до 19:30 и 18:00 соответственно,

в "Мультицентре" – с понедельника по субботу с 8:00 до 17:00.

Центр массовой вакцинации отделения "Укрпочты" переехал на железнодорожный вокзал – ежедневно с 10:00 до 16:00.

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