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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Уже официально. Непривитых сотрудников будут отстранять – документ

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
25 октября, 15:28
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/ Фото: Коллаж: Сегодня

Кабинет министров утвердил порядок отстранения сотрудников предприятий, учреждений и организаций, подлежащих обязательной вакцинации против СOVID-19.

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