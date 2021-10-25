Уже официально. Непривитых сотрудников будут отстранять – документ

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Кабинет министров утвердил порядок отстранения сотрудников предприятий, учреждений и организаций, подлежащих обязательной вакцинации против СOVID-19.
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Кабинет министров утвердил порядок отстранения сотрудников предприятий, учреждений и организаций, подлежащих обязательной вакцинации против СOVID-19.
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