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Кто в Украине получит третью дозу COVID-вакцины: в Минздраве объяснили

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
25 октября, 15:03
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Национальная техническая группа экспертов сформулировала рекомендации
Вакцинация от коронавируса в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Вакцинация от коронавируса в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Третью дозу вакцины от коронавируса будут рекомендовать делать людям, которые имеют иммуно-скомпроментованные или иммуносупрессивные состояния.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин на брифинге в понедельник, 25 октября.

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Кто может получить третью дозу вакцины от коронавируса?

Как рассказал Кузин, Национальная техническая группа экспертов сформулировала рекомендации о введении третьей дозы вакцины от коронавируса.

Так, ее будут рекомендовать тем людям, которые имеют иммуно-скомпроментованные или иммуносупрессивные состояния.

Уже на этой неделе Национальная техническая группа предоставит свое официальное решение и Минздрав сформирует документ.

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По словам Кузина, также вакцина будет рекомендована тем людям, которые пережили трансплантацию органов, которые постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, имеют иммунодефицитные состояния первичные или приобретенные. Для этих категорий были прописаны четкие рекомендации.

В Украине растут темпы вакцинации населения.
В Украине растут темпы вакцинации населения. / Фото: Коллаж: Сегодня

Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 24 октября, в Украине зафиксировали 14 634 новых случая COVID-19.

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Всего инфекцию подтвердили у 2 784 039 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 330 жителей Украины (всего – 64 202). Вылечить удалось 2 380 374 инфицированных (4598 – за последние сутки).

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