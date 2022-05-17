Над Чернобылем черный дым до небес – что случилось (фото, видео)

В Чернобыле начался пожар. Фото: коллаж "Сегодня"

Вечером 17 мая в Чернобыле заметили масштабный пожар. В небе появился густой черный дым. Людям советуют закрыть окна.

Об этом пишут различные Telegram-каналы.

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Что известно?

"Сильный пожар в зоне отчуждения. Рекомендуем жителям близлежащих населенных пунктов воздержаться от прогулок. Если вы слышите запах гари – позакрывайте окна", – говорят источники.

По информации Telegram-канала "Реальный Киев", огонь вспыхнул в окружающих Чернобыль лесах.

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В Чернобыле заметили пожар. Фото: "Реальный Киев"

Пожары возле Чернобыля

13 марта в зоне отчуждения возле Чернобыля начались пожары. В частности, пожары зафиксировали возле украинских населенных пунктов, которые находятся в 30-километровой зоне от границы с Беларусью.

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Как говорит генеральный директор "Екоцентра" Сергей Киреев, по сведениями NASA Firms, пожары в районе Стечанки увеличились в размере до 2 кв. км, а в районе села Бобер — до 10 кв. км.

"Наверное, возгорание началось в результате вооруженной агрессии России, а именно от снаряда или умышленного поджога. Согласно классификационным признакам чрезвычайных ситуаций, критерии пожаров в зоне отчуждения не должны превышать объемы 0,05-0,2 кв. км, но имеющееся состояние площади пожаров превышает эти показатели в десятки раз", — утверждает Киреев.

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