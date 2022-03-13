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Возле Чернобыля начались пожары: их площадь увеличивается

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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13 марта, 18:58
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Пожары зафиксировали возле украинских поселений, которые находятся в 30-километровой зоне от границы с Беларусью
В зоне отчуждения начались пожары
В зоне отчуждения начались пожары / Фото: Коллаж: Сегодня

В зоне отчуждения возле Чернобыля начались пожары. Персонал АЭС уже 18 дней в заложниках в российских оккупантов.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свободы".

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В частности, пожары зафиксировали возле украинских поселений, которые находятся в 30-километровой зоне от границы с Беларусью.

По словам генерального директора "Екоцентра" Сергея Кириева, за сведениями NASA Firms, пожары в районе Стещанки увеличились в размере до 2 км2, а в районе поселка Бобр — до 10 км2.

"Наверное, возгорание началось в результате вооруженной агрессии России, а именно от снаряда или умышленного поджога. Согласно классификационным признакам чрезвычайных ситуаций, критерии пожаров в зоне отчуждения не должны превышать объемы 0,05-0,2 км2, но имеющееся состояние площади пожаров превышает эти показатели в десятки раз", — утверждает директор.

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Ситуация в Чернобыльской зоне

24 февраля россияне захватили Чернобыльскую атомную станцию. Персонал станции находится в заложниках. Об этом сообщила советник командующего Сухопутными войсками ВСУ Алена Шевцова.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что после жестокого боя наш контроль над Чернобыльской площадкой утрачен.

"Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности. Это одна из серьезнейших угроз Европе сегодня. Зная привычки россиян, наверняка они уже готовят провокационные вещи на ЧАЭС: пли воспользуются повреждениями, полученными на объекте во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти, безусловно, опаснейшие объекты", – сказал он.

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