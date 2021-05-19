Надоели грозы. Когда закончатся дожди и придет 30-градусная жара

В Украину возвращается жара, в некоторых областях будет настоящее лето – но повезет не всем

Люди наслаждаются хорошей погодой. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Дождей в Украине станет меньше ближе к выходным, а в субботу и вовсе прекратятся. Также украинцев ждет потепление, местами снова будет под 30 градусов.

Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В четверг, 20 мая, в Украине еще почти везде дожди, за исключением Волыни, Киева и Запорожской области. Температура воздуха 14-18 тепла. На востоке до +22.

В пятницу, 21 мая, погода начнет налаживаться – почти везде сухо и солнце. Только в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях дожди. Температура воздуха 15-18 тепла, на юге и востоке до +24. В столице без осадков и 16-18 тепла.

В субботу, 22 мая, украинцев ждет шикарная погода в 20-24 градуса тепла и никаких дождей. В столице 21-23 и солнце.

Реклама

В воскресенье, 23 мая, дожди с грозами вернутся на запад, частично в центр (в том числе и Киев) и на север страны. В то же время еще больше потеплеет на юге – до +26, а на востоке – до +30. В столице 18-20 тепла.

В понедельник, 24 мая, в Украине 20-26 градусов тепла и снова никаких дождей. В Киеве 21-23 градуса и солнечно.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне по Украине прошелся ураган, который уже натворил немало беды.

А во Львовской области из-за сильных ливней затопило город.

Видео: Сегодня