Не выдерживают даже самые стойкие. Мы провели день с врачами COVID-отделения – репортаж (фото)

В среднем за сутки в клинику поступает 20 больных / Коллаж "Сегодня"

В Украине почти каждый день фиксируют рекорды по COVID-19, но при этом люди не спешат вакцинироваться. Одни верят в вымыслы, что ковида вообще не существует, другие – что COVID-19 якобы обычный грипп, третьи скептически относятся к вакцинации.

Журналисты "Сегодня" побывали в клинической больнице № 5 в Киеве и узнали, как медики работают в режиме нон-стоп в разгар эпидемии.

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Один день в больнице

10 утра. В 5-й клинической больнице Киева начинается обход в ковидном отделении. Всего тут 270 коек для больных COVID-19, но сейчас занято 168.

"Это еще не много людей. Наша больница считается незаполненной", – говорит заместитель главного врача по медицинской части Эльмира Мамедова.

5-я клиническая больница Киева. Фото: сайт "Сегодня"

На смене врач Валерий Батушкин. Он анестезиолог-реаниматолог и кардиолог, но сейчас – заведующий ковид-отделением. Его день начинается с новостей о больных.

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"У нас проходит очень серьезная планерка, где мне рассказывают, что произошло за ночь, какие пациенты стали чувствовать себя лучше или хуже, какие были ЧП", – рассказывает Батушкин.

Не успели спасти жизнь

3 ноября не смогли спасти двух больных ковидом. У врачей нет времени на скорбь: их ждут другие пациенты.

Ежедневный обход пациентов проходит в среднем час. Заведующий слушает больного, меряет давление и сатурацию.

"Сатурацию нужно мерить очень аккуратно и быстро. Человек же находится на кислороде. Чтобы померить сатурацию, маску нужно снимать, но человеку может стать плохо. Врач не должен упустить этот момент и сразу должен вернуть больному кислород. Это все очень серьезно", – утверждает завотделением.

5-я клиническая больница Киева. Фото: сайт "Сегодня"

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Не разлучил даже ковид: история заболевших супругов

В отделение на лечение от коронавируса поступают целыми семьями.

"У нас у санитарки мама в возрасте заболела ковидом. Они живут в пригороде. Женщина задыхалась, очень плохо себя чувствовала, низкая сатурация. Мы дали рекомендации, но состояние не улучшилось. На скорой ее привезли в клинику. Рядом с ней всегда находился ее муж", – рассказывает Валерий Батушкин.

На тот момент никто и не догадывался, что мужчина тоже болен и его состояние ничуть ни лучше . Но он все скрывал, чтобы жена не волновалась еще больше.

"Он упал, когда они приехали в больницу. Сразу все подумали, что у него понизилось давление, а потом оказалось, что у него температура 39. Он никому не говорил, что ему стало плохо, чтобы не отвлекать никого от лечения жены, а еще – чтобы она не переживала", – добавляет врач.

5-я клиническая больница Киева. Фото: сайт "Сегодня"

В больницу положили их двоих. Мужчину выписали, а его жена еще осталась в отделении. Она тяжелее переносит болезнь из-за сахарного диабета.

"Сейчас женщина там лежит и плачет. Не может без любимого", – делиться заведующий отделения.

На спасение остаются минуты

По словам врачей, сейчас COVID-19 протекает намного тяжелее. Иногда, чтобы спасти человека, счет идет на минуты.

"Наблюдаешь пациента, он хорошо себя чувствует, показатели стабильные, но уже через пару часов у него все начинается заново", – рассказывает Батушкин.

Как все начиналось

Первые больные появились тут во время первой волны коронавируса, 20 марта 2020 года.

"Тогда тоже было много людей, но они были не такие тяжелые. Во время второй волны пациенты намного сложнее. Самое интересное, что категория пациентов омолодилась. А еще они не вакцинированы. 99,9 % тех, что у нас лечились и лечатся, – без прививок", – добавляет медик.

Не выдерживают даже самые стойкие врачи

Из-за сложной напряженной работы не выдерживали даже те врачи, которые в самые трудные минуты сохраняли спокойствие.

"Конечно, увольнялись. В основном это были анестезиологи. Им морально тяжело. Представьте, постоянно в большом количестве умирают люди, большая нагрузка. Это очень тяжело. Есть все для работы, но врачи тоже люди, им тоже тяжело. Вот пациент лежал стабильный, все хорошо, а потом резко тромбоз – и он умер", – делится Эльмира Мамедова.

5-я клиническая больница Киева. Фото: сайт "Сегодня"

Большинство тяжелых больных – молодые

В коридорах больницы достаточно тихо. Слышно только шаги врачей, которые каждую минуту борются за чью-то жизнь. В палатах с масками на лицах лежат ковид-больные. Сейчас у них остались только силы надеяться на лучшее.

5-я клиническая больница Киева. Фото: сайт "Сегодня"

В среднем за сутки поступает 20 больных, умирает – 2, выписывают – 24. В основном болеет молодежь, которая имеет сопутствующие заболевания.

"Сейчас большинство больных – молодые люди. Им по 19, 20, 30 лет. Основная масса пациентов – группа риска. Больше всего среди них людей с ожирением. Также есть с сахарным диабетом, гипертонической болезнью. Но ожирения очень много. Я не думала, что это такая распространенная болезнь среди молодежи", – говорит Мамедова.

Врачи утверждают, в первую волну пациенты, которым было 90 и больше, выживали, а сейчас человеку 37 лет, а он – в реанимации.

Как поменялся COVID-19

За все время пандемии симптомы коронавируса изменились.

"Сейчас это быстрое развитие болезни, резкое падение сатурации, а также диарейный и температурный синдромы, такого стало больше", – рассказывает заместитель главного врача.

Высок и риск тромбообразования от коронавируса.

"При лечении используются кроверазжижающие препараты. Если их не применять, то образуются тромбы, а потом ужасные последствия", – добавляет Мамедова.

Врачи утверждают: если человек вакцинирован, то он может заболеть, но намного проще перенесет болезнь и не попадет в реанимацию.

5-я клиническая больница Киева. Фото: сайт "Сегодня"

Основные симптомы ковида у вакцинированных:

ломота в теле;

температура до 38;

потеря обоняния.

После выписки болезнь не исчезает

Людям после коронавируса необходимо продолжать лечение, но уже у психолога - из-за постковидного синдрома.

Могут быть:

депрессия,

нарушение сна,

тревожность,

бессонница.

Врачи часто болеют?

Медики проводят с ковид-больными почти весь день. Но процент заболевших среди них очень мал. Врачи утверждают, что это все благодаря соблюдению правил и защиты.

"У нас есть защитные маски, респираторы, костюмы, перчатки. Также мы все привиты. Это все дает нам чувствовать себя более спокойно. Бывает иногда такое, что я приезжаю домой и мне сразу моя семья кричит: "Иди быстро мой руки, там и раздевайся!" Хотя они понимают, что у меня на работе хорошая защита", – говорит Валерий Батушкин.

5-я клиническая больница Киева. Фото: сайт "Сегодня"

Кого нужно заставлять лечиться силой?

Хотя в Украине высокая смертность от COVID-19, были и такие пациенты, которые отказывались от лечения. Врачи находили подход и к таким больным.

"Обычно такие люди находятся в тяжелом состоянии. Из-за того, что их головной мозг испытывает нехватку кислорода, такие люди становятся агрессивными, возбудимыми, неадекватными. Тут важно с ними говорить, постараться убедить, что необходимо лечение. Мы привлекаем родственников, психиатров. И нам удалось всех вылечить, всех уговорить. Такая у нас профессия", – говорит Валерий Батушкин.

5-я клиническая больница Киева. Фото: сайт "Сегодня"

"Пожалейте врачей"

Врачи без остановки повторяют пациентам о правилах защиты от COVID-19 и о необходимости вакцинации. Медики надеются, что вскоре люди поймут, почему это так важно.

"Эта та инфекция, которую можно предотвратить вакцинацией. Нужно, чтобы это скорее поняли люди. К сожалению, культура в нашей стране отстает от многих других стран. Никто не хочет правильно носить защитную маску, вакцинироваться. Непонятно, почему этим пренебрегают. Я всегда говорю таким людям: "Пожалейте врачей". Может, хоть так они поймут", – делится Эльмира Мамедова.

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