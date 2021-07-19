Нападение на пограничников: задержаны два сотрудника СБУ, оружие нашли в кукурузе

В ГБР рассказали подробности, где и как сотрудники спецслужбы напали на пограничников-срочников

Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины задержали двух сотрудников СБУ, которые 18 июля напали на пограничников. В ближайшее время им будет сообщено о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи выяснили, что ночью с 17 на 18 июля младший сержант и солдат срочной службы погранвойск осуществляли дежурство на автомобиле близ села Рясное Сумского района. В 1:30 ночи подъехал другой автомобиль с тремя лицами, из него вышли два человека и подошли к пограничникам.

"Неизвестные спровоцировали конфликт, завязалась драка, в результате которой неизвестные нанесли пограничникам несколько ударов кулаками, завладели двумя автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 патронов и поехали в неизвестном направлении. Нападающими оказались сотрудники СБУ. Совместно с представителями службы работники ГБР задержали двух сотрудников СБУ, третий проходит как свидетель", – говорится в сообщении.

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Более того, нашлось и оружие – автоматы обнаружились в кукурузном поле, а магазины к ним – вблизи отделения инспекторов пограничной службы "Славгород" отдела пограничной службы "Краснополье".

В ближайшее время задержанным будет сообщено о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, сопряженном с насилием, и в умышленном причинении работникам правоохранительного органа телесных повреждений.

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