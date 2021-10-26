Напал с молотком. В Одессе уличный торговец избил прохожего до полусмерти

В Одессе продавец киоска избил мужчину. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе на улице Александра Невского произошло ЧП. Уличный торговец продуктами избил мужчину, который проходил мимо, молотком.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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Подробности инцидента

Прохожий начал ругаться с продавцом из-за ящиков, которые он оставил на тротуаре. Мужчина сказал, что они мешают людям там ходить.

В ответ на это продавец напал на него с молотком. В результате у 56-летнего прохожего диагностировали черепно-мозговую травму, а 53-летний продавец из Закавказья задержан.

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Продавец избил одессита молотком. Фото: полиция

Что грозит продавцу

Он может получить реальный срок. За умышленное причинение тяжких телесных повреждений иностранцу объявили подозрение по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины. В соответствии с санкцией статьи, ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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Ранее судья Малиновского районного суда приговорил двух молодых людей, которые вытаскивали магнитолы и динамики из машин на штрафплощадке. Изучив все обстоятельства дела, судья приговорил фигурантов к одному году лишения свободы, освободив от наказания с испытательным сроком.

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Кроме того, он обязал злоумышленников прочесть повести "Приключения Тома Сойера" и "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена, "Белый Клык" Джека Лондона, а также стихотворение "Минають дні, минають ночі…" Тараса Шевченко.

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