Напав із молотком. В Одесі вуличний торговець побив перехожого до напівсмерті

В Одесі продавець кіоску побив чоловіка. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі на вулиці Олександра Невського сталася НП. Вуличний торговець продуктами побив чоловіка, який проходив повз, молотком.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

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Подробиці інциденту

Перехожий почав лаятися із продавцем через ящики, які він залишив на тротуарі. Чоловік сказав, що вони заважають людям там ходити.

У відповідь продавець напав на нього з молотком. В результаті у 56-річного перехожого діагностували черепно-мозкову травму, а 53-річного продавця із Закавказзя затримали.

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Продавець побив одесита молотком. Фото: поліція

Що загрожує продавцю

Він може отримати реальний строк. За навмисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень іноземцю оголосили підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті, йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Суддя в Одесі ухвалив незвичайний вирок

Раніше суддя Малиновського районного суду засудив двох молодих людей, які витягували магнітоли та динаміки з машин на штрафмайданчику. Вивчивши всі обставини справи, суддя засудив фігурантів до одного року позбавлення волі, звільнивши покарання з випробувальним терміном.

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Крім того, він зобов'язав зловмисників прочитати повісті "Пригоди Тома Сойєра" та "Пригоди Гекльберрі Фінна" Марка Твена, "Білий Ікло" Джека Лондона, а також вірш "Мінають дні, минають ночі…" Тараса Шевченка.

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