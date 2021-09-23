Напавших на Шефира могут не найти – МВД

В МВД усомнились, что напавших на Шефира найдут. Коллаж "Сегодня".

Возможно правоохранителям не удастся найти тех, кто совершил покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Но МВД приложит все усилия, чтобы их найти.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко на ток-шоу "Право на власть".

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Что говорят в МВД

"В таких случаях делается все возможное, как и в других преступлениях. Естественно, мы не можем говорить, что будет стопроцентный результат, но мы сделаем все возможное (чтобы найти нападавших – ред.)", – сказал Геращенко.

Что произошло

Нападение произошло около 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с. Лесники (Киевская область). Был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель.

Пострадавший водитель проехал еще пять километров на спущенном колесе к ближайшей парковке и только там остановился, чтобы вызвать "скорую помощь".

Открыто уголовное производство по статье "покушение на умышленное убийство двух или больше лиц".

Глава МВД Денис Монастырский отметил геройский поступок водителя первого помощника президента Сергея Шефира и сообщил о его состоянии здоровья. По его словам, врачи завершили операцию и теперь здоровью водителя ничего не угрожает.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения на первого помощника президента Украины Сергея Шефира: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Теперь Служба безопасности Украины взяла под свою охрану первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

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