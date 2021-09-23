Напали на Шефіра можуть не знайти – МВС

У МВС засумнівалися, що нападників на Шефіра знайдуть. Колаж "Сегодня".

Можливо правоохоронцям не вдасться знайти тих, хто вчинив замах на п ервого помічника президента України Сергія Шефіра. Але МВС докладе всіх зусиль, щоб їх знайти.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на ток-шоу "Право на владу".

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Що кажуть в МВС

"У таких випадках робиться все можливе, як і в інших злочинах. Природно, ми не можемо говорити, що буде стовідсотковий результат, але ми зробимо все можливе (щоб знайти нападників – ред.)", – сказав Геращенко.

Що сталося

Напад стався близько 10 ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.

потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковці і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".

Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".

Глава МВС Денис Монастирський зазначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.

Глава Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.

Тепер Служба безпеки України взяла під свою охорону першого помічника президента України Сергія Шефіра.

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