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НАПК взялось за декларацию Медведчука и еще 9 депутатов

28 июля, 13:48

Сергей Мартынец

Антикоррупционеры будут выяснять, имеет ли Медведчук больше, чем зарабатывает

Виктор Медведчук / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Недавно Илья Кива и еще три нардепа получили протоколы, а теперь Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку деклараций народного депутат Виктора Медведчука и еще девятерых народных избранников.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Так, антикоррупционеры проверяют образ жизни Медведчука на то, соответствует ли он его доходам.

На основании высокой должности НАПК проверяет декларации таких депутатов:

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Еще один нардеп Иван Чайковский проходит проверку на основании значительного количество рисков, определенных в декларации по результатам автоматического анализа.

Напомним, Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Среди выдвинутых ему обвинений:

А 9 июля суд продлил ему домашний арест до 7 сентября.

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Источник: Сегодня

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